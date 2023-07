Trilogy International Partners Inc. est un opérateur international de télécommunications sans fil et à large bande fixe. La société est engagée dans la fourniture de services de communications sans fil et de services fixes à large bande par le biais de sa filiale d'exploitation, NuevaTel en Bolivie. NuevaTel est un fournisseur de services de communications vocales et de données sans fil, y compris des services locaux, interurbains internationaux et d'itinérance, tant pour les abonnés que pour les visiteurs internationaux qui se déplacent sur ses réseaux. Elle fournit également des services mobiles sur une base prépayée et postpayée. Les réseaux de NuevaTel prennent en charge plusieurs technologies numériques, notamment le système global de communication mobile, la troisième génération (3G) et la quatrième génération (4G) d'évolution à long terme (LTE). Le déploiement de la 4G LTE en Bolivie permet à la société de proposer ses abonnés sans fil. La société est la société mère de Trilogy International Partners LLC.

Secteur Services de télécommunications sans fil