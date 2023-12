Communiqué officiel de TRIMAS CORPORATION

Des marques leaders sur le marché exposeront les 17 et 18 janvier sur le stand F181

TriMas Packaging, la principale division de TriMas (NASDAQ : TRS), exposera à la Paris Packaging Week 2024 au Parc des expositions de la porte de Versailles les 17 et 18 janvier . TriMas Packaging, et ses marques leaders sur le marché, composées de Rieke®, Aarts Packaging, Affaba & Ferrari™, Taplast™ et Rapak®, présenteront leurs solutions de produits les plus innovantes et durables pour les marchés de la beauté et de l'hygiène corporelle.

« Alors que le secteur de l’emballage cosmétique continue d’évoluer, les consommateurs recherchent une expérience haut de gamme plus personnalisée », a déclaré Fabio Salik, président du groupe TriMas Packaging. « Le salon de la Paris Packaging Week est pour nous le cadre idéal pour présenter nos offres les plus innovantes et hautement personnalisables dans le secteur en pleine croissance de la beauté et des cosmétiques. Nous sommes ravis de présenter nos pompes et bouchons de parfums haut de gamme, nos solutions colorées et innovantes d'emballages cosmétiques et nos pompes de traitement et systèmes airless modulables. Chacune de ces solutions de produits est conçue pour être entièrement personnalisable, offrant des finitions haut de gamme, une palette de couleurs, la métallisation, l’impression numérique, la sérigraphie et des options d’estampage à chaud, nous permettant de répondre aux exigences toujours changeantes de nos clients et du marché. »

TriMas Packaging présentera également des diffuseurs, des agents moussants, des bouchons et des flacons de sa vaste gamme de produits de beauté et de soins personnels, ainsi que sa gamme Singolo™ respectueuse de l'environnement de pompes distributrices entièrement recyclables, composées d’un seul polymère.

Rendez visite à l’équipe de TriMas Packaging sur le stand F181 dans l'exposition PCD.

À propos de TriMas Packaging

TriMas Packaging sert sa clientèle mondiale avec ses marques leaders sur le marché, composées de Rieke®, Affaba & Ferrari™, Rapak®, Taplast™, Plastic Srl et Aarts Packaging. TriMas Packaging conçoit et fabrique une gamme complète de solutions de distribution, de bouchage et d’emballages flexibles pour un large éventail de marchés finaux, notamment ceux de la beauté et de l'hygiène corporelle, des produits alimentaires et des boissons, de l'entretien ménager, de la pharmaceutique et de la nutraceutique, de l’industrie et de l’agriculture. Avec environ 2 200 employés dévoués et 29 sites à travers le monde, TriMas Packaging propose des solutions et services innovants conçus pour améliorer la capacité des clients à distribuer, transporter et stocker leurs produits de manière sûre et sécurisée sur un marché en constante évolution. Pour de plus amples renseignements, visitez www.trimaspackaging.com.

À propos de TriMas

TriMas fabrique un ensemble diversifié de produits principalement pour les marchés des produits de consommation, de l'aérospatiale et de l'industrie par l'intermédiaire de ses groupes TriMas Packaging, TriMas Aerospace et Specialty Products. Nos quelque 3 500 employés dévoués dans 13 pays offrent à nos clients une large gamme de solutions de produits innovantes et de qualité grâce à nos activités leaders sur le marché. Notre famille d'entreprises TriMas possède des marques fortes sur les marchés desservis et opère selon un ensemble commun de valeurs et de priorités stratégiques dans le cadre du modèle commercial TriMas. TriMas est cotée au NASDAQ sous le symbole "TRS" et a son siège social à Bloomfield Hills, dans le Michigan. Pour de plus amples renseignements, visitez www.trimas.com.

