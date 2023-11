TriMas Corporation conçoit, développe et fabrique un ensemble diversifié de produits destinés principalement aux marchés des produits de consommation, de l'aérospatiale et de l'industrie. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Emballage, Aérospatiale et Produits spécialisés. Le secteur de l'emballage comprend TriMas Packaging, qui est un concepteur, un développeur et un fabricant de systèmes de fermeture et de distribution spécialisés, en polymère et en acier, de haute technicité, destinés à une série de marchés finaux, notamment les emballages de produits de consommation, les sciences de la vie et les marchés industriels. Le secteur de l'aérospatiale comprend TriMas Aerospace, qui est un concepteur et un fabricant d'une gamme variée de produits, y compris, mais sans s'y limiter, des fixations, des colliers, des boulons aveugles, des rivets, des conduits et des connecteurs pour les systèmes de gestion de l'air, ainsi que d'autres pièces et composants usinés de haute technicité, destinés à des marchés ciblés au sein de l'industrie aérospatiale. Le segment des produits spécialisés comprend les activités de Norris Cylinder et d'Arrow Engine Company.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier