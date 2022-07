David Trimble, le partisan de la ligne dure en Irlande du Nord devenu bâtisseur de consensus, meurt à 77 ans.

De nombreux protestants le considéraient comme un traître vendant leur identité britannique aux républicains irlandais, tandis que peu de catholiques se sont réchauffés à un homme que bon nombre d'entre eux soupçonnaient de n'avoir jamais vraiment voulu les traiter d'égal à égal.

Mais malgré les critiques, Trimble a persuadé son peuple fragile de signer l'accord du Vendredi Saint de 1998 et, en tant que premier ministre de la province, il a réussi à maintenir la fragile coalition qu'il a mise en place, crise après crise.

Homme aux multiples contradictions, Trimble était le passionné d'opéra qui adorait Elvis Presley, l'"Orangeman" protestant pur et dur devenu politicien consensuel, un personnage public rigide et parfois de mauvaise humeur qui pouvait être chaleureux et spirituel en privé.

En 1995, il est devenu le favori des partisans de la ligne dure au sein de son parti, l'Ulster Unionist Party, après avoir marché bras dessus, bras dessous avec le flambeur protestant Ian Paisley à la tête de centaines d'Orangemen défiant les catholiques locaux qui avaient été choqués par la marche devant leurs maisons.

Mais trois ans plus tard, certains membres de l'Ordre Orange ultra-protestant demandaient l'expulsion de Trimble après qu'il ait assisté à un service funèbre catholique pour trois victimes de l'attentat à la bombe dans la ville d'Omagh - l'attaque la plus meurtrière de l'histoire sanglante de l'Irlande du Nord - quelques mois seulement après l'accord de paix.

Trimble est né en octobre 1944 et a grandi à Bangor, sur la "Gold Coast" d'Irlande du Nord, une partie aisée et largement protestante du nord du comté de Down.

Il a suivi une formation d'avocat mais a préféré la vie universitaire à la salle d'audience et est retourné à l'université Queen's de Belfast pour enseigner le droit.

Sa première incursion dans le chaudron de la politique nord-irlandaise a lieu en 1974 lorsque, en tant que membre éminent du parti protestant d'avant-garde, il participe à l'organisation de la grève des travailleurs loyalistes qui a fait échouer les tentatives de partage du pouvoir dans l'accord de Sunningdale, précurseur de l'accord du Vendredi Saint.

SOUTIEN DE LA BASE

Il a rejoint le principal parti unioniste d'Ulster à la fin des années 1970, mais a d'abord fait l'objet de méfiance en raison de son passé d'avant-garde. En 1990, il est élu au Parlement britannique à Westminster et député d'Upper Bann.

Lorsque James Molyneaux se retire de la tête du parti en 1995, Trimble est un outsider pour le poste, mais son apparition avec Paisley - un acte de défi qui a déclenché des semaines d'agitation dans les zones catholiques - lui gagne le soutien de la base et il est élu avec une nette marge.

Les modérés ont d'abord désespéré, mais Trimble a confondu ses détracteurs, entraînant son parti réticent dans les pourparlers de paix qui ont abouti à la signature de l'accord du Vendredi Saint en avril 1998.

Lors des élections de 1998 pour la nouvelle assemblée de partage du pouvoir mise en place dans le cadre du pacte, les unionistes hostiles à l'accord ont obtenu presque autant de voix que l'UUP, mais Trimble est devenu le leader du plus grand parti et a pris le poste de premier ministre dans l'administration protestante/catholique de Belfast.

En décembre 1998, Trimble et le leader catholique modéré John Hume ont reçu le prix Nobel de la paix, et l'année suivante, dans un geste hautement symbolique, le nouveau premier ministre d'Irlande du Nord a rencontré le pape Jean-Paul II.

Le fait de siéger au gouvernement avec des membres du Sinn Fein l'a mis en conflit répété avec des opposants protestants opposés au partage du pouvoir avec l'Armée républicaine irlandaise alors que le groupe de guérilla conserve l'arsenal utilisé dans sa guerre de 30 ans contre la domination britannique.

Après une série d'ultimatums, Trimble a démissionné de son poste de premier ministre en juillet 2001, déclenchant une crise qui a incité la Grande-Bretagne à suspendre l'administration naissante à Belfast pour la deuxième fois de sa brève histoire.

Mais en octobre 2001, l'IRA a accepté de mettre certaines de ses armes hors d'usage, et Trimble est revenu au pouvoir. Un deuxième acte de "démantèlement" de l'IRA a suivi en avril 2002.

L'assemblée a été suspendue une nouvelle fois en 2002 et en 2005, Trimble a démissionné de son poste de chef de l'UUP après une élection désastreuse au cours de laquelle son parti a perdu cinq des six sièges du parlement britannique, y compris le sien, cimentant ainsi la direction des unionistes d'Irlande du Nord par le Democratic Unionist Party, la ligne dure de Paisley.

En 2006, il a été nommé pairie à vie à la Chambre des Lords britannique, où il a siégé jusqu'à sa mort.

Les détracteurs de Trimble l'ont accusé d'être peu charismatique et de manquer de vision.

On l'a cité une fois admettant : "Je ne suis pas très doué pour le côté évangélique. Blair est bon et Clinton est bon, mais je suis un peu plat. Je le sais. Mais au moins, je n'essaie pas de raconter des conneries aux gens".

Il laisse derrière lui sa seconde épouse, Daphne, et leurs quatre enfants Richard, Victoria, Nicholas et Sarah.