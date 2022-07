Le Nord-Irlandais Trimble, lauréat du prix Nobel de la paix, meurt à 77 ans

LONDRES (Reuters) - L'ancien premier ministre nord-irlandais David Trimble, un leader pro-britannique qui avait remporté le prix Nobel de la paix en 1998, est décédé à l'âge de 77 ans, a annoncé lundi sa famille.

"C'est avec une grande tristesse que la famille de Lord Trimble annonce qu'il est décédé paisiblement plus tôt aujourd'hui après une courte maladie", a déclaré la famille de Trimble dans un communiqué publié par son Parti unioniste d'Ulster.

Trimble et John Hume, ancien chef du parti catholique social-démocrate et travailliste, ont reçu conjointement le prix Nobel de la paix en 1998 pour leur rôle dans la fin de plus de 30 ans d'effusion de sang.