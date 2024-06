Trimble a lancé le système GNSS Trimble R980, le dernier né de sa gamme de récepteurs GNSS (Global Navigation Satellite System). S'appuyant sur les fonctionnalités haut de gamme disponibles sur les derniers modèles de récepteurs Trimble, y compris le moteur de positionnement Trimble ProPoint®, le nouveau R980 ajoute plusieurs nouveaux éléments, y compris des capacités de communication améliorées pour soutenir les opérations de terrain ininterrompues. Le Trimble R980 réunit plusieurs technologies GNSS de pointe de Trimble pour créer un outil indispensable pour les projets d'arpentage, d'infrastructures de transport, de construction, d'énergie, de pétrole et de gaz, de services publics et d'exploitation minière.

Les caractéristiques bien établies comprennent le moteur de positionnement GNSS ProPoint inégalé de Trimble et la compensation d'inclinaison basée sur l'unité de mesure inertielle (IMU) à l'aide de la technologie Trimble TIP ? Ces caractéristiques permettent de travailler dans des environnements urbains denses et sous le couvert des arbres, sans qu'il soit nécessaire de mettre la perche à niveau lors de la capture des points de données.

Une connectivité adaptée à tous les lieux : Soulignant l'importance de la connectivité matérielle, les capacités de communication du R980 comprennent une radio UHF bi-bande et un modem LTE mondial intégré pour recevoir des corrections d'une station de base locale ou d'un réseau VRS. Capables de fonctionner sur les bandes 450 MHz, 900 MHz ou LTE, les utilisateurs disposent d'une grande souplesse dans la réception et la transmission des corrections RTK. Ils peuvent ainsi choisir la méthode qui répond le mieux à leurs besoins ou qui est dictée par les conditions du site.

Il est désormais possible de travailler dans des environnements plus variés - indépendamment de l'infrastructure GNSS disponible - tout en minimisant la complexité associée aux exigences en matière de licences radio.

Le fait de fonctionner à la fois dans les bandes 450 MHz et 900 MHz permet également une meilleure interopérabilité avec un plus grand nombre de solutions industrielles existantes. Le modem LTE remplace la version 3G des modèles de récepteurs précédents, éliminant ainsi les éventuelles interruptions de travail dues à l'obsolescence des réseaux 2G et 3G. Le Trimble R980 prend également en charge le service de station de base Internet Trimble (IBSS) pour les corrections RTK en continu à l'aide du logiciel de terrain Trimble Access ?

le logiciel de terrain Trimble Access ? Cette fonctionnalité introduit de nouveaux flux de travail connectés, permettant une plus grande facilité d'utilisation et une productivité accrue en rendant possible la collecte de données sans perturbation causée par les limitations physiques de la radio. Combinée au modem LTE et à la radio UHF bi-bande, elle offre une plus grande flexibilité à l'utilisateur.

Positionnement précis des points en temps réel inclus : Un abonnement de 12 mois aux corrections en temps réel Trimble CenterPoint® RTX, fournies par satellite ou Internet, est inclus dans les nouveaux récepteurs R980. Ce service offre une précision et une fiabilité inégalées sans avoir besoin d'une station de base locale ou d'un réseau VRS. Le service fournit des corrections au niveau centimétrique et est complété par le service de correction Trimble xFill® qui prolonge le positionnement RTK pendant les interruptions de signal.

La couverture de secours et l'assistance 24/7/365 garantissent un accès continu à des résultats fiables et à des corrections précises. Atténuation des perturbations du signal et assistance satellite complète : Le R980 comprend également la nouvelle technologie Trimble IonoGuard ? qui atténue les perturbations ionosphériques pour le GNSS RTK, et Trimble Everest ?

Plus pour des performances avancées en matière d'atténuation des trajets multiples. La technologie IonoGuard améliore considérablement la disponibilité et la robustesse du positionnement dans les périodes d'activité solaire accrue, telles que les récentes tempêtes géomagnétiques G5 qui se sont produites dans le monde entier. Disponibilité : Le système GNSS Trimble R980 est disponible dès maintenant par l'intermédiaire des distributeurs géospatiaux Trimble.

Les plans de protection Trimble Protected Plus et Premium sont également proposés en option.