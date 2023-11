Trina Solar Co Ltd est une entreprise qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la production et à la vente de produits photovoltaïques. La société exploite cinq segments, dont les modules photovoltaïques, les produits de systèmes, la gestion de la construction de centrales photovoltaïques, la vente de centrales photovoltaïques et l'énergie intelligente. Le segment des modules photovoltaïques exploite la recherche, le développement, la production et la vente de modules photovoltaïques monocristallins et polycristallins. Le segment des produits de système fournit aux clients la distribution optimale intelligente de Trina, des systèmes commerciaux et des systèmes domestiques. Les activités du segment Photovoltaic Power Plant Engineering Construction Management concernent la production d'électricité des centrales photovoltaïques, leur exploitation et leur maintenance, ainsi que l'exploitation de plateformes de nuages d'énergie. La société vend ses produits et services sur les marchés nationaux et internationaux, notamment aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Amérique latine.