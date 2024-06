Les fabricants chinois de panneaux solaires ont déclaré qu'ils souhaitaient une intervention immédiate du gouvernement pour freiner les investissements et la collaboration industrielle afin d'enrayer la chute des prix des cellules et des modules solaires, le secteur étant confronté à une surcapacité.

Les incitations financières et les mesures prises par le gouvernement ont permis à la Chine de devenir l'usine de panneaux solaires la plus importante au monde, représentant environ 80 % de la capacité mondiale de production de modules. Les analystes s'attendent à ce que les fabricants chinois ajoutent jusqu'à 600 gigawatts (GW) cette année, ce qui est suffisant pour répondre à la demande mondiale jusqu'en 2032.

Cependant, la chute des prix n'étant pas en vue, les responsables du secteur et les analystes ont déclaré que la concurrence intense menaçait de conduire les petits producteurs à la faillite. L'augmentation rapide des capacités a fait chuter les prix des panneaux solaires finis en Chine de 42 % l'année dernière.

"Survivre, tel est l'objectif", a déclaré Li Gang, président de Seraphim Energy Group, lors de la conférence internationale sur l'énergie solaire photovoltaïque et l'énergie intelligente qui s'est tenue mardi.

Entre juin 2023 et février 2024, au moins huit entreprises ont annulé ou suspendu plus de 59 GW de nouvelles capacités de production, ce qui équivaut à 6,9 % de la capacité totale de production de panneaux finis de la Chine en 2023, selon l'Association chinoise de l'industrie photovoltaïque (CPIA).

"Nous devons unir nos forces pour éviter le surinvestissement", a déclaré Gao Jifan, président-directeur général de Trina Solar et président honoraire de la CPIA, lors de la conférence.

M. Gao a demandé au gouvernement de réglementer les nouveaux investissements dans le secteur afin d'éviter de nouvelles pertes, tandis que le président de SiNeng Electric, M. Duan Yuhe, a demandé au planificateur de l'État chinois d'intervenir.

Gongshan Zhu, président de l'Association asiatique de l'industrie photovoltaïque, a mis en garde les nouvelles entreprises contre la tentation de se précipiter dans le secteur, affirmant que les bénéfices de l'industrie avaient chuté de 70 % en raison de la surcapacité et de la chute des prix, tandis que les exportations étaient freinées par les barrières commerciales imposées par les États-Unis.

"Si vous n'êtes qu'un imitateur, la situation ne sera pas viable pour vous", a déclaré M. Zhu, ajoutant que la situation a été exacerbée par les gouvernements locaux qui investissent dans le but de stimuler l'emploi.

Les cadres de l'industrie qui se sont exprimés lors de la conférence ont également appelé à la fin de la course aux prix les plus bas et ont suggéré que les processus d'appel d'offres prennent en compte les niveaux de recherche et de développement, plutôt que les seuls prix.

Certains responsables d'entreprises, comme Fei Wu, président de Wuxi Suntech Power, ont déclaré que la consolidation avait déjà commencé. Il a ajouté que les perspectives du secteur devraient se dégrader cette année et qu'un plus grand nombre de petites entreprises risquaient de fermer leurs portes. (Reportage de Colleen Howe ; Rédaction de Sudarshan Varadhan ; Rédaction de Jamie Freed)