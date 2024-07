TriNet a annoncé que Brian Evanko, président-directeur général de Cigna Healthcare et vice-président exécutif et directeur financier du groupe Cigna, a été nommé à son conseil d'administration. En tant que président-directeur général de Cigna Healthcare, Brian Evanko supervise toutes les activités de Cigna Healthcare, y compris les employeurs américains, la santé internationale et le gouvernement américain. En tant que directeur financier du groupe Cigna, il est responsable des opérations et fonctions financières, de la gestion des investissements et des unités de souscription au sein de l'entreprise.

Avant d'occuper son poste actuel, M. Evanko a occupé des fonctions financières et opérationnelles de plus en plus importantes au sein du groupe Cigna. Il a notamment été président de l'activité gouvernementale de Cigna Healthcare aux États-Unis, responsable financier des opérations internationales de Cigna dans le domaine de la santé, et a occupé de nombreuses autres fonctions actuarielles et financières. Evanko est actuellement basé au siège du groupe Cigna à Bloomfield, CT, après avoir vécu et travaillé dans les bureaux de la société à Hong Kong, Singapour et Philadelphie, PA.

Il est titulaire d'une licence en sciences actuarielles de l'université d'État de Pennsylvanie et possède les titres de Fellow de la Society of Actuaries (FSA), Member of the American Academy of Actuaries (MAAA) et Chartered Financial Analyst (CFA). M. Evanko siège actuellement au conseil d'administration national de Back on My Feet, une organisation nationale présente dans 13 grandes villes des États-Unis qui lutte contre le sans-abrisme grâce à la course à pied, au soutien de la communauté et à des ressources essentielles en matière d'emploi et de logement. Il siège également au comité exécutif du Connecticut Science Center, la principale institution de l'État qui se consacre à l'apprentissage tout au long de la vie par le biais de la science.