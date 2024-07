TriNet a annoncé que Shea Treadway rejoindra la société en tant que Chief Revenue Officer, à compter du 29 juillet 2024. Il sera responsable des ventes aux nouveaux clients et de la gestion des relations avec les clients existants et rendra compte directement au président-directeur général de TriNet, Mike Simonds. M. Treadway a récemment occupé le poste de vice-président principal et responsable de la distribution pour Principal Financial Group, où il a dirigé une équipe de plus de 2 000 conseillers commerciaux, gestionnaires de comptes et membres de l'équipe de distribution affiliée, responsables de plus de 100 000 clients PME.

Il a également occupé des postes de direction dans la distribution directe et par courtage de prestations volontaires et a été vice-président principal de Colonial Life pour le développement du marché et de l'activité sur le terrain. Avant cela, M. Treadway a créé et développé avec succès un segment PME dédié aux avantages sociaux chez Unum, transformant l'entreprise grâce à une technologie propriétaire et à des partenariats de gestion du capital humain. M. Treadway siège au conseil d'administration de l'IU Simon Comprehensive Cancer Center et est titulaire d'une licence en sciences politiques de l'université de Yale et d'un master en administration des affaires de la Ross School of Business de l'université du Michigan.