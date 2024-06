TriNet Group, Inc. propose aux petites et moyennes entreprises des solutions de ressources humaines (RH) complètes et spécifiques à leur secteur d'activité, en fournissant à la fois des services d'organisation professionnelle d'employeurs (PEO) et des services de systèmes d'information sur les ressources humaines (SIRH). La société offre un accès à l'expertise en matière de capital humain, aux avantages sociaux, à la réduction des risques, à la conformité, à la paie et aux services de crédit d'impôt pour la recherche et le développement (R&D), le tout grâce à la technologie. Sa gamme de produits comprend également des services et des solutions logicielles qui aident à rationaliser les flux de travail en reliant les RH, les avantages sociaux, l'engagement des employés, la paie et le temps et la présence. Elle propose six services PEO verticaux adaptés à chaque secteur d'activité : TriNet Financial Services, TriNet Life Sciences, TriNet Main Street, TriNet Nonprofit, TriNet Professional Services et TriNet Technology. Les services SIRH de la société consistent principalement en une solution logicielle SIRH autogérée, basée sur le cloud, et offrent la possibilité d'ajouter des outils, tels que le traitement de la paie et la gestion des avantages sociaux.

