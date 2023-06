TriNet, fournisseur de services de paie en ligne, étudie la possibilité d'une vente -sources

Le groupe TriNet, fournisseur de services de paie en ligne dont la valeur de marché s'élève à 5,8 milliards de dollars, étudie la possibilité d'une vente de l'entreprise, selon des personnes familières avec le dossier.

La société basée à Dublin, en Californie, travaille avec la banque d'investissement Morgan Stanley pour entrer en contact avec des acquéreurs potentiels, ont indiqué les sources.

Aucun accord n'est certain, ont ajouté les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire.

TriNet et Morgan Stanley se sont refusés à tout commentaire.

Fondée en 1988, TriNet fournit une large gamme de services de ressources humaines aux petites et moyennes entreprises, notamment des services de paie, de conformité et de crédit d'impôt. Elle compte près de 23 000 clients et traite plus de 70 milliards de dollars de salaires par an.

La société de capital-investissement Atairos, fondée par Michael Angelakis, ancien dirigeant de Comcast, détenait 36 % de TriNet à la fin du mois de mars. Elle a acquis la majeure partie de sa participation auprès de General Atlantic en 2017.

Les actions de TriNet ont augmenté de 44 % depuis le début de l'année, surpassant largement le rendement de 11 % de l'indice Russell 1000, car son activité a bénéficié des entreprises qui ont continué à embaucher malgré une flambée de l'inflation.

Toutefois, les inquiétudes concernant un éventuel ralentissement économique, alimenté par la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, assombrissent les perspectives financières de TriNet.

L'entreprise elle-même est restée optimiste, arguant du fait que de nombreuses startups technologiques auxquelles elle s'adresse continuent de se développer. En avril, TriNet a relevé ses prévisions de revenu net par action diluée pour 2023 de 0,74 $ au point médian, dans une nouvelle fourchette de 3,96 $ à 4,90 $. (Reportage de Milana Vinn à New York Rédaction de Marguerita Choy)