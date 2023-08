Trinity Capital Inc est une société d'investissement à capital fixe, non diversifiée et gérée en interne, qui fonctionne comme une société de développement commercial (BDC). Il s'agit d'une société de prêt spécialisée qui fournit des dettes, y compris des prêts et des financements d'équipement, à des entreprises en phase de croissance, notamment des entreprises financées par des capitaux à risque et des entreprises ayant des investisseurs institutionnels. L'objectif d'investissement de la société est de générer des revenus courants et, dans une moindre mesure, une appréciation du capital grâce à ses investissements. La société cherche à atteindre son objectif d'investissement en effectuant des investissements consistant principalement en des prêts à terme et des financements d'équipement et, dans une moindre mesure, en des prêts de fonds de roulement, des participations et des investissements liés à des actions. La société cible ses investissements dans des sociétés en phase de croissance, qui sont généralement des sociétés privées, y compris des sociétés financées par le capital-risque et des sociétés avec des investisseurs institutionnels. Sa filiale à part entière est Trinity Funding 1, LLC.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds