Trinity Capital Inc. est une société d'investissement en gestion non diversifiée, à capital fixe et à gestion interne, qui opère en tant que société de développement commercial. Il s'agit d'une société de prêt spécialisée qui fournit de la dette, y compris des prêts et des financements d'équipement, à des sociétés en phase de croissance, y compris des sociétés financées par du capital-risque et des sociétés avec des investisseurs institutionnels. L'objectif d'investissement de la société est de générer un revenu courant et, dans une moindre mesure, une appréciation du capital par le biais de ses investissements. La Société cherche à atteindre son objectif d'investissement en effectuant des investissements consistant principalement en des prêts à terme et des financements d'équipement et, dans une moindre mesure, en des prêts de fonds de roulement, des actions et des investissements liés à des actions. Ses financements d'équipement impliquent des prêts à usage général ou spécifique, y compris l'acquisition d'équipement, qui sont garantis par l'équipement ou d'autres actifs de l'entreprise en portefeuille. La société cible ses investissements sur des entreprises en phase de croissance, qui sont généralement des sociétés privées.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds