Trinity Watthana Public Company Limited est principalement engagée dans des investissements dans d'autres sociétés, des sociétés cotées en bourse et des produits dérivés, ainsi que dans des prêts. Les segments de la société comprennent les activités liées aux titres et aux produits dérivés, les activités de conseil financier et la banque d'investissement. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales, notamment Trinity Securities Company Limited, Trinity Advisory 2001 Company Limited, Trinity Intelligence Plus Company Limited, Trinity One Company Limited et Asset Back Holdings Company Limited. Trinity Securities Company Limited exerce des activités de courtage en valeurs mobilières, de négociation de titres, de conseil en investissement, de prise ferme de titres, d'emprunt et de prêt de titres, d'agent de produits dérivés et de gestion d'actifs de fonds privés. Trinity Advisory 2001 Company Limited offre des services de conseil financier et de banque d'investissement. Trinity Intelligence Plus Company Limited est engagée dans des activités de conseil, de système de contrôle interne, de gestion des risques, de système comptable et d'audit interne.