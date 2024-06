Trinseo PLC est un fournisseur de solutions de matériaux de spécialité. Les segments de la société comprennent les matériaux d'ingénierie, les liants latex, les solutions plastiques, le polystyrène, les matières premières et les produits de styrène pour les Amériques. Le segment des matériaux d'ingénierie comprend les composés et mélanges thermoplastiques rigides et les produits thermoplastiques souples. Le segment des liants en latex produit du latex styrène-butadiène (latex SB) et d'autres polymères en latex et des liants pour des applications telles que les adhésifs et le marché du papier textile technique. Le segment des solutions plastiques comprend les activités liées à l'acrylonitrile-butadiène-styrène, au styrène-acrylonitrile et au polycarbonate. Le segment du polystyrène comprend une variété de polystyrènes d'usage général et de polystyrènes modifiés avec du caoutchouc polybutadiène. Le secteur des charges d'alimentation comprend la production et l'approvisionnement en monomère de styrène à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Le secteur des produits de styrène des Amériques produit du monomère de styrène et du polystyrène en Amérique du Nord.

Secteur Produits chimiques de base