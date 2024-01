Trinseo (NYSE : TSE), fournisseur de solutions de matériaux de spécialité, et ses sociétés affiliées en Europe, annoncent aujourd'hui une hausse de prix pour les feuilles acryliques vendues sous les noms ALTUGLAS™ et OROGLAS™, selon les spécifications de teneur.

Les prix seront augmentés de + 10 % respectivement pour les livraisons après le 1er février 2024, et conformément aux accords existants.

À propos de Trinseo

Trinseo (NYSE : TSE), fournisseur de solutions de matériaux spéciaux, s'associe à des entreprises pour donner vie à des idées faisant appel à l'imagination, de manière intelligente et durable, en combinant sa très grande expertise, ses innovations tournées vers l'avenir et les meilleurs matériaux afin de dégager de la valeur pour les entreprises et les particuliers.

De la conception à la fabrication, Trinseo s'appuie sur des décennies d'expérience en matière de solutions matérielles diverses pour répondre aux défis uniques des clients dans de nombreux secteurs industriels, notamment le bâtiment et la construction, les biens de consommation, le secteur médical et la mobilité. Les quelque 3 300 employés de Trinseo font preuve d’une créativité infinie pour repenser les possibilités offertes aux clients du monde entier depuis les sites de l’entreprise basés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. En 2022, Trinseo a réalisé un chiffre d’affaires net d’environ 5,0 milliards USD. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.trinseo.com et rejoignez Trinseo sur LinkedIn, Twitter, Facebook et WeChat.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des déclarations prospectives, y compris, sans s’y limiter, des déclarations concernant des plans, objectifs, projections, prévisions, stratégies, événements ou performances futurs, ainsi que des hypothèses sous-jacentes et d’autres déclarations, qui ne constituent pas des déclarations de faits historiques ni des garanties ou des assurances de performances futures. Les déclarations prospectives sont reconnaissables à l’emploi du futur et du conditionnel, et à l’utilisation de mots tels que « s’attendre à », « anticiper », « penser », « avoir l’intention de », « prévoir », « perspectives », « voir », « avoir tendance à », « supposer », « potentiel », « probable », « cible », « planifier », « envisager », « chercher à », « tenter », ou d’autres expressions de sens similaire. Les déclarations prospectives reflètent l’évaluation faite par la direction des informations actuellement disponibles et sont basées sur nos attentes et hypothèses actuelles concernant nos activités, l’économie et d’autres conditions futures. Étant donné que les déclarations prospectives sont liées à l’avenir, elles sont soumises à des incertitudes, des risques et des changements de circonstances intrinsèques et difficiles à prévoir. Les facteurs susceptibles d’entraîner une différence entre les résultats futurs et ceux exprimés dans les déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter : notre capacité à évaluer et remédier aux rejets de produits chimiques sur ou à partir de nos sites, à effectuer des dépenses d’immobilisations connexes, à rembourser les coûts de nettoyage de tiers ou à régler des pénalités réglementaires potentielles ou d’autres réclamations ; notre capacité à réussir à exécuter notre stratégie commerciale et de transformation ; l’augmentation des coûts ou l’interruption de l’approvisionnement en matières premières ; l’augmentation des coûts de l’énergie ; notre capacité à générer des économies et à accroître la rentabilité grâce à des initiatives de restructuration d’actifs ; le respect des lois et réglementations ayant un impact sur nos activités ; les conditions de l’économie mondiale et des marchés de capitaux ; ainsi que les facteurs décrits dans la partie I, point 1A, de la section « Risk Factors » de notre rapport annuel sur formulaire 10-K, et ailleurs dans nos autres rapports, dépôts et communications déposés auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission de temps à autre. En raison de ces facteurs ou d’autres, nos résultats, performances ou réalisations réels pourraient différer sensiblement de ceux envisagés dans les déclarations prospectives. Par conséquent, le lecteur est avisé de ne se fier à aucune de ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu’à la date du présent document. Nous ne nous engageons nullement à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf dans les cas où la loi l’exigerait.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240126392997/fr/