Trinseo (Trinseo, ou la « Société ») (NYSE : TSE), fournisseur de solutions de matériaux spécialisés, annonce aujourd’hui sa nouvelle offre de résines EMERGE™ PC 8600PV and 8600PR ignifuges, ainsi que de résines EMERGE™ PC/ABS 7360E65, fabriquées sans l’utilisation de substances per et polyfluoroalkylées (PFAS) ni d’additifs halogénés. De nombreux produits chimiques PFAS sont couramment utilisés pour leurs importantes propriétés ignifuges, ainsi que leur résistance à la chaleur, à l’huile, aux taches, à la graisse et à l’eau. Ces nouveaux produits maintiennent ces caractéristiques de performance essentielles tout en répondant à la demande croissante et aux pressions réglementaires visant à réduire l’utilisation des PFAS, en particulier dans les industries de l’électronique grand public et électrique. Ces produits seront d’abord lancés sur le marché Asie-Pacifique, adaptés à des applications dans divers domaines tels que l’équipement informatique, les produits électroniques et électriques, les chargeurs de batterie et les stabilisateurs de tension.

« Les produits durables sont au cœur de tout ce que nous entreprenons chez Trinseo. En tirant parti de nos connaissances approfondies et de notre expertise technique avec les produits PCR, ainsi que nos connaissances approfondies sur l’électronique grand public et l’industrie électrique, nous accélérons le développement de produits sans l’utilisation de PFAS ni d’additifs halogénés. Ces produits sont une réponse à la transition nécessaire du marché vers des solutions durablement avantageuses », déclare Han Hendriks, vice-président principal, Chief Technology Officer, Trinseo.

EMERGE™ 8600PR et EMERGE™ 7360E65 utilisent des substrats recyclés post-consommation (PCR), tout en maintenant des performances similaires à celles des matériaux vierges. Il n’y a pas de PFAS intentionnellement ajouté dans le processus de fabrication de Trinseo, et le contenu recyclé facilite la réduction des déchets, la réduction de l’empreinte carbone et le recyclage dans l’industrie électronique grand public.

Principales caractéristiques :

Caractéristiques des produits EMERGE™ PC 8600PV et 8600PR ignifuges :

Les additifs halogénés ne sont pas utilisés dans le processus de fabrication de Trinseo.

Certification UL94 V0 (1,5 mm) pour toutes les couleurs

Résistance aux températures élevées

Esthétique : finitions glacé/mat Contenu recyclé pour EMERGE™ 8600PR

Excellente stabilité dimensionnelle

Résistance supérieure aux impacts

Large fenêtre de traitement

Résistance aux UV

Caractéristiques des produits EMERGE™ PC/ABS 7360E65 ignifuges :

Les additifs halogénés ne sont pas utilisés dans le processus de fabrication de Trinseo.

Certification UL94 V2 (0,5 mm) pour toutes les couleurs

Flux élevé

Idéal pour les applications de fine épaisseur

Stabilité thermique exceptionnelle 65% de contenu recyclé

Stabilité dimensionnelle

Large fenêtre de traitement

Résistance aux UV

À propos de Trinseo

Trinseo (NYSE : TSE), fournisseur de solutions de matériaux spéciaux, s'associe à des entreprises pour donner vie à des idées faisant appel à l'imagination, de manière intelligente et durable, en combinant sa très grande expertise, ses innovations tournées vers l'avenir et les meilleurs matériaux afin de dégager de la valeur pour les entreprises et les particuliers.

De la conception à la fabrication, Trinseo s'appuie sur des décennies d'expérience en matière de solutions matérielles diverses pour répondre aux défis uniques des clients dans de nombreux secteurs industriels, notamment le bâtiment et la construction, les biens de consommation, le secteur médical et la mobilité.

Les 3 100 employés de Trinseo font preuve d’une créativité infinie pour repenser les possibilités offertes aux clients du monde entier depuis les sites de l’entreprise basés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. En 2023, Trinseo a réalisé un chiffre d’affaires net d’environ 3,7 milliards USD. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.trinseo.com et suivez Trinseo sur LinkedIn, X, Facebook et WeChat.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des déclarations prospectives, y compris, sans s’y limiter, des déclarations concernant des plans, objectifs, projections, prévisions, stratégies, événements ou performances futurs, ainsi que des hypothèses sous-jacentes et d’autres déclarations, qui ne constituent pas des déclarations de faits historiques ni des garanties ou des assurances de performances futures. Les déclarations prospectives sont reconnaissables à l’emploi du futur et du conditionnel, et à l’utilisation de mots tels que « s’attendre à », « anticiper », « penser », « avoir l’intention de », « prévoir », « perspectives », « voir », « avoir tendance à », « supposer », « potentiel », « probable », « cible », « planifier », « envisager », « chercher à », « tenter », ou d’autres expressions de sens similaire. Les déclarations prospectives reflètent l’évaluation faite par la direction des informations actuellement disponibles et sont basées sur nos attentes et hypothèses actuelles concernant nos activités, l’économie et d’autres conditions futures. Étant donné que les déclarations prospectives sont liées à l’avenir, elles sont soumises à des incertitudes, des risques et des changements de circonstances intrinsèques et difficiles à prévoir. Les facteurs susceptibles d’entraîner une différence entre les résultats futurs et ceux exprimés dans les déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, notre capacité à réussir à exécuter notre stratégie commerciale et de transformation ; l’augmentation des coûts ou l’interruption de l’approvisionnement en matières premières ; l’augmentation des coûts de l’énergie ; notre capacité à générer des économies et à accroître la rentabilité grâce à des initiatives de restructuration d’actifs ; le respect des lois et réglementations ayant un impact sur nos activités ; les conditions de l’économie mondiale et des marchés de capitaux ; notre capacité à évaluer et remédier aux rejets de produits chimiques sur ou à partir de nos sites, à effectuer des dépenses d’immobilisations connexes, à rembourser les coûts de nettoyage de tiers ou à régler des pénalités réglementaires potentielles ou d’autres réclamations ; ainsi que les facteurs décrits dans la partie I, point 1A, de la section « Risk Factors » de notre rapport annuel sur formulaire 10-K, et dans nos autres rapports, dépôts et communications déposés périodiquement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. En raison de ces facteurs ou d’autres, nos résultats, performances ou réalisations réels pourraient différer sensiblement de ceux envisagés dans les déclarations prospectives. Par conséquent, le lecteur est avisé de ne se fier à aucune de ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu’à la date du présent document. Nous ne nous engageons nullement à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf dans les cas où la loi l’exigerait.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

