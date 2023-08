Trinseo PLC est un fournisseur mondial de solutions de matériaux et un fabricant de plastiques et de liants de latex. Les secteurs de l'entreprise comprennent les liants latex, les matériaux d'ingénierie, les plastiques de base, le polystyrène, les matières premières et les produits de styrène en Amérique. Son secteur des liants pour latex produit du latex de styrène-butadiène et d'autres polymères et liants pour latex. Son segment Engineered Materials se compose de composés thermoplastiques rigides et de produits de mélange. Le segment des plastiques de base de la société comprend une variété de composés et de mélanges. Les produits proposés par son segment Polystyrène comprennent des polystyrènes à usage général. Le secteur des charges d'alimentation comprend la production et l'approvisionnement en monomère de styrène de la société en dehors de l'Amérique du Nord. Son secteur des produits de styrène des Amériques produit du styrène et du polystyrène. La société dessert les clients d'une gamme de marchés finaux, notamment l'automobile, l'électronique grand public, les appareils électroménagers, les dispositifs médicaux, l'emballage, les chaussures, les tapis, le papier et le carton, ainsi que le bâtiment et la construction.

Secteur Produits chimiques de base