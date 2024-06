Trio Petroleum Corp. est une société d'exploration et de développement pétrolier et gazier. La société exerce ses activités dans le comté de Monterey, en Californie, et dans le comté d'Uintah, dans l'Utah. Elle détient une participation directe de 85,75 % dans le projet South Salinas, ainsi qu'un bail minier d'environ 9 300 acres minérales brutes dans un ensemble de terres largement contiguës. Le projet South Salinas compte six puits inactifs et un puits actif (le puits HV-1). La société a obtenu du comté de Monterey des permis de forage pour deux puits supplémentaires dans le cadre du projet South Salinas, le puits HV-2 et le puits HV-4. Elle détient également une participation directe de 22 % dans le champ pétrolifère de McCool Ranch, dans le comté de Monterey, en Californie, et une option pour acquérir une participation directe de 20 % dans le projet Asphalt Ridge, d'une superficie d'environ 30 000 acres, dans le comté d'Uinta, dans l'Utah. Trio LLC est un opérateur agréé en Californie et exploite le projet South Salinas et le champ pétrolifère McCool Ranch pour le compte de la société.