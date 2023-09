Trip.com Group Limited est une société basée en Chine, principalement engagée dans l'exploitation d'une plateforme de voyage à guichet unique. La plateforme de la société intègre une suite complète de produits et services de voyage et un contenu de voyage différencié. Sa plateforme regroupe ses offres de produits et de services, les avis et autres contenus partagés par ses utilisateurs sur la base de leurs expériences de voyage réelles, ainsi que le contenu original de ses partenaires de l'écosystème pour permettre aux voyageurs de loisirs et d'affaires d'accéder facilement à des expériences de voyage agréables et de faire des réservations informées et rentables. Les utilisateurs se rendent sur sa plateforme pour tout type de voyage, qu'il s'agisse d'activités sur place, d'escapades de week-end et de voyages court-courriers, de vacances transfrontalières ou de voyages d'affaires.

Secteur Loisirs et détente