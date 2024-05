TripAdvisor, Inc. est une société de voyage en ligne. La société s'appuie sur ses marques, sa technologie et ses capacités pour mettre en relation son public mondial avec des partenaires par le biais de contenus, de conseils de voyage et de places de marché bilatérales pour des expériences, des hébergements, des restaurants et d'autres catégories de voyages. L'entreprise opère à travers trois segments : Brand Tripadvisor, Viator et TheFork. Le segment Brand Tripadvisor propose une plateforme mondiale en ligne permettant aux voyageurs de découvrir, de générer et de partager un contenu authentique généré par les utilisateurs (UGC) sous la forme d'évaluations et d'avis sur des destinations, des points d'intérêt (POI), des expériences, des hébergements, des restaurants et des croisières. Le segment Viator offre aux voyageurs un marché en ligne complet qui donne accès à plus de 350 000 expériences et à plus de 55 000 opérateurs d'expériences. Le segment Fork offre un marché en ligne qui permet aux convives de découvrir et de réserver en ligne dans environ 55 000 restaurants dans 11 pays.

Secteur Loisirs et détente