Triple Flag Precious Metals Corp. est une société canadienne d'extraction et de redevance axée sur l'or. La société offre des solutions de financement à l'industrie des métaux et des mines. Elle développe un portefeuille diversifié de flux et de redevances offrant une exposition à l'or et à l'argent dans la mine de cuivre-or Northparkes en Australie (CMOC), la mine polymétallique Cerro Lindo au Pérou (Nexa), la mine d'or Fosterville en Australie (Kirkland Lake Gold), la mine d'or Buritica en Colombie (Zijin), les opérations RBPlat PGM en Afrique du Sud (Royal Bafokeng Platinum), la mine d'or Young-Davidson en Ontario (Alamos Gold), le projet de cuivre Gunnison en Arizona (Excelsior) et la mine de cuivre Pumpkin Hollow au Nevada (Nevada Copper). La société possède environ 75 actifs, dont neuf filières et 66 redevances. La société se concentre sur les mines génératrices de trésorerie et les projets prêts à être construits et entièrement autorisés, équilibrés par des investissements prudents dans les premières étapes du cycle de vie des mines.

Secteur Or