Triple Flag Precious Metals Corp. est une société spécialisée dans l'exploitation de l'or en flux continu et de redevances. La société offre des solutions de financement sur mesure à l'industrie minière et métallurgique, principalement pour l'or et l'argent dans les Amériques et en Australie, avec un total de 229 actifs, dont 15 flux et 214 redevances. Elle possède un portefeuille diversifié de propriétés en Australie, au Canada, en Colombie, au Mexique, en Mongolie, au Pérou, en Afrique du Sud et aux États-Unis. Les flux de production et les redevances de la société comprennent Northparkes, Cerro Lindo, Altan Tsagaan Ovoo, RBPlat, Buritica, Auramet, Renard, Fosterville, Young-Davidson, Dargues, Eagle River, Hemlo, Henty, Stawell et d'autres. Son portefeuille diversifié de flux et de redevances l'expose à la production d'une série d'actifs miniers de longue durée, notamment la mine de cuivre-or de Northparkes en Australie (CMOC), la mine polymétallique de Cerro Lindo au Pérou (Nexa), la mine d'or de Fosterville en Australie (Agnico Eagle), la mine d'or de Buritica en Colombie (Zijin) et d'autres encore.

Secteur Matériaux de base