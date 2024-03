Triple Point Energy Transition PLC est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. La société vise à avoir un impact positif sur l'environnement en investissant dans des actifs qui soutiennent la transition vers un système énergétique à faible émission de carbone et plus efficace, et qui aident le Royaume-Uni à atteindre l'objectif "Net Zero". Elle cible des actifs basés au Royaume-Uni avec des contreparties qui garantissent à ses actionnaires une source de revenus attrayante et à long terme avec un impact positif. La société investit dans des actifs qui génèrent, distribuent ou consomment de l'électricité ou de la chaleur et qui contribuent à son objectif de rendement total de la valeur nette d'inventaire (VNI) de 7 à 8 % par an pour les actionnaires. Elle investit dans l'ensemble du secteur de l'énergie, en se concentrant sur trois domaines thématiques : la production d'énergie, le stockage et la distribution d'énergie, et la réduction de la demande d'énergie. Le gestionnaire d'investissement de la société est Triple Point Investment Management LLP.

Secteur Opérateurs financiers et du marché des matières premières