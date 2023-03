Triple Point déclare qu'un paiement unique entraîne une baisse de la valeur de l'actif net

(Alliance News) - Triple Point Energy Transition PLC a déclaré lundi que sa valeur nette d'inventaire par action avait légèrement diminué au cours des trois mois précédant le 31 décembre, en raison d'un paiement unique.

La société d'investissement basée à Londres, qui se concentre sur les investissements d'infrastructure, a déclaré que sa valeur nette d'inventaire par action a diminué de 0,7 % pour atteindre 99,53 pence au 31 décembre, contre 100,26 pence au 30 septembre.

Cette baisse est attribuée à une dépense exceptionnelle liée à l'admission de la société sur le segment premium du marché principal de la Bourse de Londres, a déclaré Triple Point.

Le rendement de la valeur nette d'inventaire (VNI) au cours des trois mois précédant le 31 décembre a été de 7,8 %. Le rendement ajusté de la valeur liquidative, hors dépenses exceptionnelles, a été de 8,4 % au cours de la période.

Entre-temps, la société a déclaré que ses revenus sous-jacents au cours de la période étaient supérieurs de 4 % aux prévisions en raison d'une "production d'énergie meilleure que prévu, résultant de précipitations plus importantes et d'une grande disponibilité". Son portefeuille hydroélectrique représentait 63 % des actifs de la société au 31 décembre.

Au cours de la période, la société a déclaré avoir investi 450 000 GBP pour financer l'installation de lumières LED dans l'un de ses entrepôts, et a également déployé 5,5 millions de GBP dans son portefeuille de systèmes de stockage d'énergie par batterie.

Le président du conseil d'administration, John Roberts, a déclaré : "Le conseil d'administration est satisfait des performances de l'entreprise : "Le conseil d'administration est satisfait des performances du groupe au cours de la période, les revenus opérationnels ayant dépassé nos attentes. La résistance de la valeur nette d'inventaire du groupe, compte tenu des prévisions à la baisse des prix de l'électricité à long terme et des changements de politique gouvernementale au cours de la période, reflète la diversification du portefeuille à travers une gamme de technologies et la combinaison de la dette et des investissements en actions dans le secteur de la transition énergétique".

Les actions étaient en hausse de 0,4 % à 71,80 pence à Londres lundi après-midi.

Par Sabrina Penty ; journaliste à Alliance News

