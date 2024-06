Triple Point Social Housing REIT plc est une société d'investissement à capital fixe basée au Royaume-Uni et un fonds d'investissement immobilier. La société investit principalement dans des logements sociaux nouvellement construits au Royaume-Uni, avec un accent particulier sur les logements subventionnés. La majorité des actifs du portefeuille font l'objet de baux à long terme indexés sur l'inflation, entièrement réparés et assurés (FRI) avec des fournisseurs agréés (associations de logement, autorités locales ou autres organisations réglementées recevant des paiements directs de la part du gouvernement local). Le portefeuille comprend des investissements dans des biens immobiliers qui font déjà l'objet d'un bail avec un fournisseur agréé, ainsi que le financement à terme de développements pré-loués, mais ne comprend aucun développement direct ou spéculatif. Il acquiert des portefeuilles d'actifs de logement social et des actifs de logement social individuels, soit directement, soit par l'intermédiaire de structures d'accueil. Son gestionnaire d'investissement est Triple Point Investment Management LLP.

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel