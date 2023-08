TriplePoint Venture Growth BDC Corp. est une société d'investissement à gestion non diversifiée, à capital fixe et à gestion externe. L'objectif d'investissement de la société est de maximiser le rendement total pour les actionnaires, principalement sous la forme d'un revenu courant et, dans une moindre mesure, d'une appréciation du capital, en prêtant principalement avec des bons de souscription à des sociétés en phase de croissance axées sur la technologie, les sciences de la vie et d'autres industries à forte croissance, qui sont soutenues par le groupe sélect d'investisseurs en capital-risque de TriplePoint Capital LLC (PTC). La société cible les opportunités d'investissement dans des sociétés en phase de croissance soutenues par des investisseurs en capital-risque. La société crée et investit principalement dans des prêts qui ont une position de garantie et qui sont utilisés par des entreprises en phase de croissance pour financer leur expansion et leur croissance continues, des financements d'équipement et, sur une base sélective, des prêts renouvelables. La société est gérée par TriplePoint Advisers LLC.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds