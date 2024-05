TriSalus Life Sciences, Inc. est une entreprise de technologie médicale axée sur l'oncologie qui fournit une technologie d'administration de médicaments dans le but d'améliorer l'administration de traitements aux tumeurs du foie et du pancréas. La plateforme de la société comprend des dispositifs qui utilisent une technologie exclusive d'administration de médicaments et une immunothérapie expérimentale au stade clinique. Ses deux dispositifs homologués par la Food and Drug Administration (FDA) utilisent son approche exclusive d'administration de médicaments par pression (PEDD) pour administrer une gamme de produits thérapeutiques : le système de perfusion TriNav pour la perfusion artérielle hépatique des tumeurs du foie et le système de perfusion veineuse rétrograde pancréatique pour les tumeurs du pancréas. Le PEDD est une nouvelle méthode d'administration conçue pour remédier aux limites anatomiques de la perfusion artérielle pour le pancréas. En outre, la société étudie l'intégration de sa technologie avec son immunothérapeutique expérimental, le nélitolimod, un agoniste du récepteur Toll 9 de classe C, pour une série d'indications hépatiques et pancréatiques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale