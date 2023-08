Tristar Acquisition I Corp. a désigné Xinyue (Jasmine) Geffner, Stephen Markscheid et Wang Chiu (Tommy) Wong pour occuper les postes laissés vacants par les administrateurs sortants Greg Boyd, David Jones, David Barksdale, Alex Parker et Steven Rogers, avec effet à la date la plus tardive entre (x) l'expiration de toutes les périodes d'attente applicables en vertu de la section 14(f) de l'Exchange Act et de la règle 14f-1 qui en découle, et le dépôt par la société de son rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour la période se terminant le 30 juin 2023, et (x) l'expiration de la période d'attente applicable en vertu de la règle 14f-1 qui en découle.(x) l'expiration de toutes les périodes d'attente applicables en vertu de la section 14(f) de l'Exchange Act et de la règle 14f-1 y afférente, et le dépôt par la société de son rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour la période terminée le 30 juin 2023.