Tristel plc est un fabricant britannique de produits de prévention des infections. L'activité principale de la société est la vente aux hôpitaux de ses produits chimiques à base de dioxyde de chlore utilisés pour la décontamination des dispositifs médicaux sous la marque Tristel, et pour la désinfection sporicide des surfaces environnementales sous la marque Cache. Les segments de la société comprennent la décontamination des dispositifs médicaux en milieu hospitalier, la désinfection des surfaces environnementales en milieu hospitalier et autres. La société fabrique et vend des produits de décontamination des dispositifs médicaux qui sont principalement utilisés pour le contrôle des infections dans les hôpitaux. Elle fabrique et vend également des produits de désinfection des surfaces environnementales dans les hôpitaux. La société se concentre également sur les industries pharmaceutiques et de fabrication de produits de soins personnels, ainsi que sur les secteurs vétérinaires et de protection des animaux. La marque Tristel propose des produits pour la gestion des voies respiratoires, la cardiologie, l'oto-rhino-laryngologie, l'ophtalmologie, l'endoscopie, les surfaces, l'échographie, l'urologie, l'hygiène des mains et la santé des femmes.

Secteur Services et équipements environnementaux