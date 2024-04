Le groupe Trisura Ltd. est un fournisseur d'assurances spécialisées. La société opère dans les secteurs du cautionnement, des solutions de risque, de l'assurance des entreprises et du fronting. Elle a des investissements dans des filiales par l'intermédiaire desquelles elle mène des opérations d'assurance et de réassurance. Ces activités se déroulent principalement au Canada (Trisura Canada) et aux États-Unis (Trisura US). Ses segments comprennent les activités de Trisura Canada, qui comprend des activités de cautionnement souscrites à la fois au Canada et aux États-Unis, et des solutions de risque, des produits de fronting et d'assurance d'entreprise principalement souscrits au Canada, et Trisura US, qui fournit des solutions d'assurance de fronting spécialisées souscrites aux États-Unis. Les principaux produits offerts par le secteur du cautionnement sont les cautionnements de contrats, les cautionnements commerciaux, les cautionnements de promoteurs et l'assurance de garantie des maisons neuves. Ses garanties contractuelles, telles que les garanties de bonne exécution et les garanties de paiement de la main-d'œuvre et des matériaux, sont principalement destinées à l'industrie de la construction.