Tritax Big Box REIT PLC est une société d'investissement immobilier (REIT) basée au Royaume-Uni. La société investit dans des entrepôts logistiques et contrôle la plateforme foncière axée sur la logistique au Royaume-Uni. Elle se concentre sur des actifs logistiques modernes et bien situés, loués à des locataires de qualité institutionnelle dans le cadre de baux à long terme avec révision des loyers à la hausse uniquement, et sur la diversification géographique et des locataires dans tout le Royaume-Uni. La plateforme de terrains logistiques de la société lui permet de fournir des bâtiments durables dans les centres de distribution, alignés sur les besoins individuels de ses clients. Elle possède, gère et développe également plus de 75 actifs, allant de petites à grandes surfaces, situés dans des emplacements de choix dans les centres de distribution, à proximité des principales infrastructures de transport, de la main-d'œuvre et de l'électricité. Elle propose des espaces de construction de différentes tailles. Le portefeuille de la société comprend des actifs de développement et de gestion d'actifs, dont Accolade Wines, Avonmouth ; Amazon, Darlington ; Amazon, Durham ; Amazon, Haydock ; Amazon, Haydock, et d'autres.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial