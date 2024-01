Tritax EuroBox plc est une société britannique spécialisée dans l'immobilier logistique européen. La société se concentre sur l'acquisition, la gestion active et le développement d'actifs logistiques à grande échelle. Son objectif d'investissement est d'offrir aux actionnaires des rendements attrayants et peu risqués. Le portefeuille diversifié de la société offre des revenus attrayants, sûrs et indexés sur l'inflation, ainsi que des opportunités de croissance du capital. Le portefeuille d'investissement de la société comprend environ 24 actifs. Son secteur diversifié comprend l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques, la vente au détail en magasin, la vente au détail en magasin et en ligne, l'industrie manufacturière, la vente au détail en ligne et d'autres secteurs.

Secteur Développement et opérations immobilières