Tritax EuroBox plc est une société basée au Royaume-Uni qui investit et gère un portefeuille bien diversifié de biens immobiliers logistiques en Europe continentale. Ces actifs jouent un rôle crucial dans les chaînes d'approvisionnement de la logistique et de la distribution, et sont situés sur des marchés logistiques établis à proximité des principaux centres de population dans les principaux pays d'Europe continentale. Son approche est principalement basée sur la propriété et la gestion d'un portefeuille stabilisé d'actifs de base combinée à une exposition gérée à la gestion d'actifs et au risque de développement afin d'assurer une croissance des revenus tout au long du cycle économique. Le portefeuille de la société offre des revenus prévisibles et principalement indexés sur l'inflation, ainsi que des opportunités de croissance du capital grâce à une gestion active des actifs. La société compte des clients dans un large éventail de secteurs d'activité, tels que l'industrie manufacturière, les produits pharmaceutiques, la vente au détail et le commerce électronique. Ses biens immobiliers comprennent des actifs d'investissement et des actifs de développement. Le gestionnaire de la société est Tritax Management LLP.

Secteur Développement et opérations immobilières