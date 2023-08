Tritax EuroBox PLC - qui investit dans des actifs immobiliers logistiques en Europe continentale - signe de nouveaux baux en Italie et en Allemagne pour un montant de 1,3 million d'euros de loyers contractuels. La société loue la moitié d'un complexe de 28 300 mètres carrés à Settimo, en Italie, sur l'autoroute A4 entre Turin et Milan. Le bail est de six ans avec une option d'extension de six ans. Il loue également 8 300 mètres carrés d'un projet près de Bochum, dans la région Rhin-Ruhr en Allemagne. Le bail est de sept ans avec une option de prolongation de trois ans. Les deux baux prévoient des révisions annuelles et comportent des clauses de bail vert qui engagent les clients anonymes à utiliser le bâtiment de manière durable.

Cours actuel de l'action : 54,90 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 43

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.