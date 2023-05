Tritax EuroBox signe un bail avec une société de logistique à Dormagen

Tritax EuroBox PLC - investisseur londonien dans l'immobilier logistique en Europe continentale - a conclu un bail de 10 ans avec une société de logistique dans son immeuble récemment achevé à Dormagen, situé dans la région de Düsseldorf en Allemagne, pour un montant non divulgué. Il s'agit d'un bâtiment de 36 000 mètres carrés qui sera loué dans son intégralité. Le client fournit des solutions logistiques à des entreprises multinationales et à des leaders du marché.

Alina Iorgulescu, directrice des investissements, déclare : "Cette location renforce encore la résilience de notre portefeuille et démontre la force de notre stratégie consistant à acheter des actifs durables de haute qualité dans des emplacements logistiques de premier ordre et à décrocher des baux de longue durée avec des clients de haut niveau. L'accord illustre la livraison réussie d'une excellente propriété, qui a été louée immédiatement au-dessus du niveau souscrit, réduisant le risque au sein du portefeuille et améliorant les rendements."

Cours actuel de l'action : 65,50 pence l'unité, en baisse de 0,2 % vendredi matin à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 29

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

