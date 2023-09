Tritium DCFC Limited, anciennement Decarbonization Plus Acquisition Corporation II, est un fournisseur de technologie. La société conçoit, vend, fabrique et entretient du matériel et des logiciels associés pour créer des chargeurs rapides avancés à courant continu (CC) pour les véhicules électriques (VE). Sa solution Plug and Charge permet aux VE et aux équipements de charge de communiquer, de s'authentifier et d'effectuer des transactions en toute transparence via le câble de charge. Ses logiciels de plateforme, Pulse et MyTritium, fournissent aux opérateurs de stations de charge une plateforme de gestion des chargeurs et des services qui détaille l'historique de charge, les performances et les données d'utilisation des actifs, ainsi qu'un système de billetterie pour la gestion des pannes. Le micrologiciel de la société permet au chargeur de communiquer de manière sécurisée et transparente avec le véhicule. Son portefeuille de matériel de station de charge comprend des chargeurs de 50 kilowatts (kW), 75kW, 150kW, 175kW, 350kW, et Solar Racing. La société vend ses solutions de charge à courant continu en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique.

Secteur Equipements et composants électriques