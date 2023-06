Triton International Limited est une société de location de conteneurs intermodaux. La société est un bailleur de conteneurs intermodaux et de châssis. Ses activités comprennent l'acquisition, la location, la relocation et la vente ultérieure de plusieurs types de conteneurs intermodaux et de châssis. Les secteurs de la société comprennent la location d'équipements et le commerce d'équipements. Les activités de location d'équipements de la société comprennent l'acquisition, la location, la relocation et la vente ultérieure de plusieurs types d'équipements de transport intermodal, principalement des conteneurs intermodaux. Le secteur du commerce d'équipement consiste à acheter des conteneurs aux clients des lignes maritimes et à d'autres vendeurs de conteneurs, et à revendre ces conteneurs aux détaillants de conteneurs et aux utilisateurs de conteneurs pour le stockage ou l'expédition unidirectionnelle. Elle loue également des châssis, qui sont utilisés pour le transport des conteneurs. Elle loue et vend des conteneurs d'expédition intermodale de qualité et des équipements connexes par l'intermédiaire de dépôts et de sites tiers dans le monde entier.