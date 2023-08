Triton Valves Limited a pour activité la fabrication de valves et de noyaux pour les tubes automobiles et fournit les fabricants de pneus, de tubes et d'équipements originaux. Ses produits comprennent des valves, des valves sans chambre et des valves pour TPMS, des noyaux de valve, des valves de climatisation, des valves de climatisation industrielles et domestiques, des composants et des valves pour CTIS, des valves de charge automobile, des accessoires et des produits et outils de service. Elle propose des soupapes, qui comprennent des soupapes de bicyclette, des soupapes de cyclomoteur, des soupapes de motocyclette, des soupapes de scooter, des soupapes de voiture et de fourgon, des soupapes de camion et de bus, des soupapes de tracteur, des soupapes de véhicule industriel, des soupapes d'avion, des soupapes de sac de séchage et des soupapes pour véhicules routiers (OTR). La société propose des accessoires, qui comprennent le bouchon de valve, la rondelle de pont, la rondelle annulaire, les écrous de jante, les écrous hexagonaux, les écrous de blocage, la rondelle en caoutchouc, la base en caoutchouc et la douille. En outre, la société propose des adaptateurs et des bouchons, des outils de service et des produits de climatisation. Elle dessert des industries, notamment l'automobile, les véhicules électriques et autres.