Triumph Group, Inc. conçoit, développe, fabrique, répare et remet en état un portefeuille de systèmes, de composants et de structures dans le domaine de l'aérospatiale et de la défense. La société dessert l'industrie aéronautique mondiale, y compris les fabricants d'équipements d'origine et l'ensemble des opérateurs d'avions militaires et commerciaux. La société propose une variété de produits et de services à l'industrie aérospatiale. La société opère à travers deux segments. Le segment Triumph Systems & Support conçoit, développe et soutient des composants, des sous-systèmes et des systèmes, fournit des assemblages complexes à partir de conceptions externes et propose des solutions de cycle de vie complet pour les avions commerciaux, régionaux et militaires. Le segment Triumph Interiors fournit aux constructeurs d'avions commerciaux et régionaux des systèmes d'intérieurs d'avions, notamment des conduits d'air et des systèmes d'isolation thermique et acoustique. Ses capacités en matière de systèmes et de supports comprennent l'actionnement hydraulique, mécanique et électromécanique.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense