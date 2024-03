Triveni Turbine Limited est un fabricant indien de turbines à vapeur industrielles. La société est principalement engagée dans la fabrication et la fourniture d'équipements et de solutions de production d'énergie et possède des installations de fabrication à Bengaluru, Karnataka. Environ 6 000 turbines à vapeur fournies par l'entreprise sont installées dans 20 industries de plus de 75 pays, dont l'Europe, l'Afrique, l'Amérique centrale et latine, l'Asie du Sud-Est et les pays de l'Association sud-asiatique de coopération régionale. Triveni s'adresse à des industries diverses et variées, notamment les centrales thermiques à biomasse, les centrales thermiques à déchets solides municipaux, le chauffage urbain, l'huile de palme, le papier, le sucre, la marine, les textiles, les métaux, le ciment, le noir de carbone, l'extraction de solvants, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, la pétrochimie, les engrais, le pétrole et le gaz, les centrales électriques indépendantes basées sur les déchets solides municipaux (IPP) et les centrales électriques captives (CPP). Les produits de la société comprennent des turbines à contre-pression, des turbines à condensation, des turbines à vapeur API et des turbines intelligentes.

Secteur Equipements électriques lourds