Trivikrama Industries Limited est un négociant et un recycleur basé en Inde, spécialisé dans les métaux. Les activités de la société comprennent le commerce de produits métalliques transformés et non transformés, l'achat, la transformation et la vente de métaux ferreux et non ferreux recyclés. Elle achète et fournit des métaux ferreux et non ferreux à des petites, moyennes et grandes entreprises manufacturières dans divers secteurs, de la ferraille aux produits finis. Ses produits de ferraille comprennent la ferraille d'acier, la ferraille d'acier inoxydable, la ferraille déchiquetée, la ferraille de cuivre, la ferraille d'aluminium, la ferraille de laiton et la ferraille de plastique. Ses produits finis comprennent des billettes, des lingots, du fil machine, des cornières et des profilés, des barres traitées thermomécaniquement (TMT) et des tuyaux ronds et carrés. Elle commercialise des bobines anti-moustiques sous la marque ROOSTER. La société commercialise également des bâtons d'encens (agarbattis) sous les marques Deo et Samraj. Sa filiale à 100 % est CKM Homecare Solutions Private Limited.

Secteur Services et équipements environnementaux