Troilus Gold Corp. est une petite société minière. La société détient une participation de 100 % dans une ancienne mine d'or située près de Chibougamau, dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans au Québec (le projet Troilus). L'activité principale de la société est l'exploration et le développement futur de la propriété aurifère Troilus. Elle se concentre sur l'avancement systématique et la réduction des risques de l'ancienne mine d'or et de cuivre Troilus en vue de sa mise en production. La société détient un terrain de 1 420 kilomètres carrés (km2) dans la juridiction minière du Québec, au Canada, au sein de la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. La mine Troilus, située au nord-est du district de Val-d'Or au Québec, a produit deux millions d'onces d'or et environ 70 000 tonnes de cuivre. La propriété Troilus dispose d'une infrastructure établie, y compris une sous-station et des lignes électriques en fonctionnement, un réseau de routes bien entretenues, une installation de traitement des eaux en fonctionnement et un parc à résidus autorisé. La mine Troilus produit de l'or et du cuivre.

Secteur Sociétés minières intégrées