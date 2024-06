Troilus Gold Corp. est une société minière canadienne qui se concentre sur l'avancement systématique et la réduction des risques de l'ancienne mine d'or et de cuivre Troilus en vue de sa mise en production. La société détient une participation de 100 % dans le projet Troilus. La société détient une position foncière d'environ 435 kilomètres carrés (km2) dans la juridiction minière du Québec, au Canada, dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. La mine Troilus est située au nord-est du district de Val-d'Or, au Québec, et a produit 2 millions d'onces d'or et environ 70 000 tonnes de cuivre. Le corridor minéral principal de sept kilomètres comprend les zones Z87, J, X22 et Sud-Ouest, contenant une quantité estimée à 11,21 Moz AuEq dans la catégorie indiquée et 1,80 Moz AuEq dans la catégorie présumée. La propriété Troilus dispose d'une infrastructure établie, y compris une sous-station et des lignes électriques en service, un vaste réseau de routes bien entretenues, une installation de traitement de l'eau en service et une installation de traitement des résidus autorisée.

Secteur Sociétés minières intégrées