Trojan Gold Inc. est une petite société d'exploration basée au Canada. La société est engagée dans l'acquisition et l'exploration de propriétés de ressources minérales au Canada et en République dominicaine. Ses propriétés comprennent la propriété Watershed et la propriété Hemlo South. Elle détient un intérêt de coentreprise de 50 % dans la propriété Hemlo South avec Tashota Resources, une société apparentée. Elle exploite une propriété de 4 428 acres, composée de huit concessions minières et d'un total de 89 unités de concession. La propriété Hemlo South est située à 35 kilomètres (km) à l'est de la ville de Marathon, en Ontario, et à 350 km à l'est de Thunder Bay, en Ontario. Elle a produit plus de 21 millions d'onces d'or. La société détient un intérêt de 100 % dans 111 claims miniers qui constituent la propriété Watershed. La propriété est située à 100 kilomètres à l'ouest de la ville de Thunder Bay, dans la ceinture de roches vertes de Shebandowan. La propriété Watershed est adjacente à la propriété d'exploration Moss Lake. La propriété Watershed est également adjacente à la propriété Larose.

Secteur Or