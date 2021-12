Tronics Microsystems : RÉSULTATS SEMESTRIELS AU 30 SEPTEMBRE 2021

Grenoble, France et Dallas TX, USA - le 23 décembre 2021 - Tronics, une société du Groupe TDK qui fabrique des produits MEMS sur-mesure et des capteurs inertiels standards pour applications industrielles, publie ses résultats pour le premier semestre de l'année fiscale 2022 (du 1er avril au 30 septembre 2021).

Le Directoire de Tronics, réuni le 17 décembre 2021, a arrêté les comptes du premier semestre de l'année fiscale 2022, qui ont été présentés au Conseil de Surveillance le même jour.

Le rapport financier semestriel a été mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ce jour. Ce rapport est consultable sur le site Internet dédié aux investisseurs de la société, dans la rubrique « documents financiers » : www.tronicsgroup-bourse.com







RÉSULTATS SEMESTRIELS CONSOLIDÉS

en k€ (IFRS) –

non audité 1er semestre

année fiscale 2022 1er semestre

année fiscale 2021 Du 1er avril au

30 septembre 2021 Du 1er avril au

30 septembre 2020 Chiffre d'affaires 6 385 3 851 Résultat opérationnel (1 968) (3 239) Résultat financier (586) 1 108 Résultat net part du groupe (2 454) (2 018)







Résultats semestriels 2022 consolidés

Le chiffre d'affaires du 1er semestre de l'année fiscale 2022 ressort à 6,4 M€, marquant une forte progression par rapport à la même période de l'exercice fiscal précédent (du 1er avril au 30 septembre 2020), principalement porté par la croissance du chiffre d'affaires Manufacturing. L'activité Manufacturing du Groupe a généré un chiffre d'affaires de 5,1 M€, soit une augmentation de +63% comparé à la même période l'an passé. L'activité Ingénierie, destinée à soutenir l'industrialisation des futurs produits sur-mesure au niveau du Groupe, représentait quant à elle 1,3 M€ sur le 1er semestre 2022 (contre 0,7 M€ au 1er semestre de l'année fiscale 2021).

Le résultat opérationnel consolidé pour le 1er semestre de l'année fiscale 2022 au 30 septembre 2021 ressort à (2,0) M€. L'amélioration du résultat opérationnel est principalement liée à l'augmentation du chiffre d'affaires.

Après comptabilisation d'une charge financière de 0,6 M€ principalement lié à l'impact d'un effet de change défavorable sur les emprunts accordés par la maison mère de Tronics, TDK Electronics AG (une grande partie de cette dette étant comptabilisée en US dollars), la perte nette consolidée part du Groupe ressort à (2,5) M€.









STRUCTURE FINANCIÈRE

Au 30 septembre 2021, les capitaux propres du Groupe s'élèvent à (27,9) M€. La trésorerie disponible ressort à 3,9 M€ et l'endettement financier brut à 50 M€.

Au cours du 1er semestre de l'année fiscale 2022, la société a bénéficié de prêts de la part de TDK Electronics AG pour un montant de 3,3 M€.







PERSPECTIVES

Tronics compte poursuivre au second semestre sa dynamique de croissance des activités Manufacturing en France, toujours axée sur la montée en puissance du portefeuille de produits existants et les lancements de nouveaux produits, qui permettent une augmentation des ventes de produits MEMS innovants pour les applications inertielles et industrielles à forte valeur ajoutée.

À propos de Tronics Microsystems

Tronics Microsystems est une division du groupe « Temperature & Pressure Sensors » de TDK qui fabrique des produits MEMS sur-mesure et des capteurs inertiels standards. S'adressant à des marchés en forte expansion du fait de la miniaturisation croissante des systèmes électroniques, la société fournit des produits sur-mesure ou standards notamment pour les secteurs de l'industrie, l'aéronautique, la sécurité et le médical. Fondée en 1997, Tronics est située à Crolles, près de Grenoble (38) et à Dallas, Texas (États-Unis), et compte environ 100 collaborateurs, dont la plupart sont ingénieurs et scientifiques. À l'issue de l'augmentation de capital conclue en décembre 2021, TDK Electronics AG détient désormais 87,3% des actions Tronics.

* Code ISIN : FR0004175099 ALTRO





À propos de TDK Corporation

TDK Corporation est un leader mondial des solutions électroniques pour la société intelligente basé à Tokyo, au Japon. Construit sur une base de maîtrise des sciences des matériaux, TDK accueille la transformation de la société en restant résolument à la pointe de l'évolution technologique et délibérément « Attirer demain ».

Elle a été établie en 1935 afin de commercialiser la ferrite, un matériau clé pour les produits électroniques et magnétiques. Le portefeuille complet et innovant de la société TDK comprend des composants passifs tels que les condensateurs aluminium électrolytiques, en céramique, et à films, ainsi que des dispositifs magnétiques, à haute fréquence, piézoélectriques et de protection. La gamme de produits inclut également des capteurs et systèmes de capteurs tels que les capteurs de température, de pression, magnétiques, et MEMS. De plus, TDK fournit des alimentations électriques et des appareils d'énergie, des têtes magnétiques et plus. Ces produits sont commercialisés sous les marques TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics et TDK-Lambda. La société TDK se concentre sur des marchés exigeants dans les domaines de la technologie de l'information et de la communication et de l'électronique automobile, industrielle et grand public. La société dispose d'un réseau de conception et de production et de bureaux de vente en Asie, en Europe et en Amérique du Nord et du Sud. Pour l'exercice 2021, TDK affiche des ventes totales de 13,3 milliards de dollars et emploie environ 129 000 personnes dans le monde.





CONTACT TRONICS

Vincent Gaff

Director, Marketing & Business Development

Phone: 00 33 4 76 97 29 50

info@tronicsgroup.com

Pour plus d'informations : https://www.tronicsgroup-bourse.com/fr/

