Tronics Microsystems : finalise la cession des équipements de son usine de Dallas

Tronics a finalisé la vente des équipements de son usine de Dallas, suite à la décision de restructurer ses opérations aux Etats-Unis. Le conseil de surveillance du spécialiste des MEMS sur-mesure et des capteurs inertiels standards pour applications industrielles a autorisé la signature d'un contrat de rachat d'actifs portant sur les immobilisations de son usine située à Dallas. Le nouveau propriétaire a également repris les obligations liées au bail de l'usine.



Le prix d'achat de ces actifs s'élève à 3,1 millions de dollars et la date effective de transfert de propriété est intervenue le 18 mai. L'effet de cette vente permettra un remboursement partiel du prêt intra-groupe accordé par Tronics Microsystems SA à sa filiale américaine Tronics Mems Inc.