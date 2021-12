Tronics : perte creusée à l'issue du premier semestre

Tronics a annoncé jeudi avoir creusé ses pertes au cours de son premier semestre fiscal en raison principalement de la comptabilisation d'une importante charge financière.



Le spécialiste de la miniaturisation des systèmes électroniques indique avoir accusé une perte nette de près de 2,5 millions d'euros sur la période allant du 1er avril au 30 septembre, contre une perte de l'ordre de deux millions d'euros un an plus tôt.



Le fabricant de produits MEMS sur-mesure et de capteurs inertiels explique dans un communiqué que ses comptes ont été grevés par une charge financière de l'ordre de 600.000 euros.



Cet élément, souligne-t-il, est lié à l'impact d'un effet de change défavorable sur les emprunts accordés par sa maison mère, le japonais TDK, puisqu'une grande partie de cette dette étant comptabilisée en dollars



Sur la période, son chiffre d'affaires a bondi à près de 6,4 millions d'euros, contre 3,8 millions d'euros à l'issue du premier semestre de l'exercice fiscal précédent.



Dans son communiqué, Tronics indique qu'il compte poursuivre au second semestre la dynamique de croissance de ses activités de production ('manufacturing') en France, sous l'impulsion de la montée en puissance du portefeuille existant et de lancements de nouveaux produits.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.