Tronics : résultats en hausse sur l'exercice 2023/2024

Le 05 juillet 2024 à 15:48 Partager

Tronics, un fabricant de capteurs industriels, a fait état jeudi soir de résultats en hausse pour son exercice fiscal décalé, clos à la fin du mois de mars.



Le groupe basé à Crolles, qui appartient au japonais TDK, dit avoir généré un chiffre d'affaires consolidé au niveau de ses activités poursuivies de 13,6 millions d'euros, soit une augmentation de 6% par rapport à l'exercice fiscal précédent.



Dans un communiqué, Tronics indique que l'activité a été tirée par la demande croissante pour ses capteurs inertiels MEMS numériques à haute performance.



Le groupe - qui explique se focaliser sur l'amélioration de l'efficacité de sa production et la maîtrise de ses coûts - indique avoir en conséquence accru le résultat opérationnel de ses activités poursuivies de 39% sur l'exercice, à 1,4 million d'euros.



En termes de marge, le bénéfice d'exploitation représente désormais plus de 10% du chiffre d'affaires, contre 8% lors de l'exercice précédent.



Pour son nouvel exercice, qui a démarré début avril, Tronics explique qu'il compte poursuivre la croissance du chiffre d'affaires des capteurs inertiels fabriqués à Crolles, tout en accélérant la commercialisation des lignes de produits de capteurs inertiels de haute performance.



La société prévoit par ailleurs de continuer à investir en R&D afin d'élargir son portefeuille de produits MEMS inertiels innovants pour les applications inertielles industrielles lourdes à haute valeur ajoutée.



Suite à cette publication, l'action cédait plus de 4% vendredi en Bourse de Paris, mais affiche encore un gain de plus de 16% sur les trois mois écoulés.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.